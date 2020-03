12-jährige Corona-Patientin kämpft um ihr Leben

Die 12-jährige Emma kämpft nach einem positiven Coronavirus-Test in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Georgia um ihr Leben – Vorerkrankungen soll das Mädchen keine gehabt haben.

Atlanta. Laut "CNN"-Berichten wurde die 12-jährige Emma aus dem US-Bundesstaat Georgia positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem wird das Mädchen in einem Krankenhaus in Atlanta künstlich beatmet. Justin Anthony, Emmas Cousin, erklärte gegenüber "CNN", dass seine Cousine weder an Vorerkrankungen litt, noch auf Reisen in andere Länder war. Das "Atlanta-Scottish Rite Hospital" bestätigte den Bericht über die junge Coronavirus-Patientin, gab jedoch keine weiteren Informationen heraus: "Die Patientin befindet sich in Isolation. Es wird auf strengste Vorsichtsmaßnahmen geachtet", erklärte eine Sprecherin des Krankenhauses. Der Zustand der jungen Patientin seie "ernst". Warum sich der Gesundheitszustand des Mädchens so rapide verschlechterte ist derzeit nicht bekannt.

Justin Anthony, gab gegenüber "CNN" an, dass er das Schicksal seiner Cousine deswegen öffentlich mache, weil er vor allem die jüngere Generation darauf aufmerksam machen möchte, dass das Virus auch für sie eine ernstzunehmende Gefahr darstellen könnte.

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Anthony folgendes Posting: "Für all diejenigen, die der Meinung sind, dass ihre Kinder sich nicht mit Covid-19 infizieren könnten... Denkt nochmal nach! Meine 12-jährige Cousine wurde mit Corona diagnostiziert. Sie befindet sich auf der Pädiatrie des Scottish Rite Hospitals und ist in einem schlechten Zustand! Man glaubt, dass sie eine der jüngsten Fälle in Georgia ist und sie hat keine Vorerkrankungen. Sie erhielt zunächst eine Pneumonie-Diagnose. Vor zwei Tagen begann sie Blut zu husten, ihre Lungenkapazität ließ nach und sie erhielt eine Transfusion. Man musste ihr einen Herzkatheter setzen. Ihre Vitalwerte besserten sich zwar, trotzdem muss sie künstlich beatmet werden. Bitte betet für ihre Genesung!"