Bei uns höchste Inzidenz Europas

Erste Schulen müssen schließen, in Spitälern steigt die Belegung stark an.

Wien. Viele wollen es noch nicht wahrhaben: Die Corona-Herbstwelle ist längst angekommen. Alleine gestern haben sich 15.934 Menschen angesteckt. Wir sind seit Tagen leider Europameister bei Neu-Infektionen.

Ranking. Aktuell haben wir in Österreich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.013 (so viele stecken sich pro 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen an). Zum Vergleich: An zweiter Stelle kommt unser Nachbarland Slowenien mit einem Wert von 759. Deutschland hat eine Inzidenz von 578, also knapp die Hälfte von unserer Covid-Rate.

Die Verbreitung der neuen Corona-Fälle innerhalb Österreichs wird von Tirol dominiert. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits bei 1.196. An zweiter Stelle liegt Oberösterreich mit 1.190, gefolgt von Salzburg mit 1.149.

Die geringste Übertragungs-Rate findet sich in der Bundeshauptstadt. In Wien liegt die Inzidenz bei „nur“ 865 – das ist um mehr als ein Viertel weniger als im Bundesland Tirol.

Wobei: Diese Zahlen bilden kaum die Realität ab. Die Zahlen der Infizierten sind wohl empfindlich höher. Der Hauptgrund: Kaum jemand lässt sich derzeit ­testen. Am Mittwoch etwa wurden bundesweit 117.930 Tests gemeldet. Genau ein Jahr zuvor waren es etwa dreimal so viele.

Spitäler: In zwei Wochen Verdoppelung der Patienten

Lebensgefahr. Die Konsequenzen der extrem beschleunigten Infektionen werden immer deutlicher: In den Krankenhäusern müssen bereits mehr als 2.100 Corona-Patienten versorgt werden. Genau 100 davon schweben auf Intensivstationen in Lebensgefahr. Seit zwei Wochen haben sich diese Zahlen verdoppelt. Zuletzt lagen sie Anfang April auf diesem hohen Niveau.

Auch an den Schulen wird es schon brenzlig: „Den Unterricht wirklich aufrechtzuerhalten ist an manchen Standorten sehr schwierig bis unmöglich geworden“, sagt Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Eine erste Schule (in Salzburg) stellte am Donnerstag bereits auf Distance Learning um.