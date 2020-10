209 neue Fälle über Nacht: Corona-Explosion in Tirol

Insgesamt wurden in Tirol binnen 24 Stunden 292 Neuinfektionen registriert.

In Tirol sind seit Montagabend 209 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im gleichen Zeitraum galten 41 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der Infizierten am Dienstagvormittag auf 1.772. In Tirols Krankenhäusern waren 79 Covid-19-Patienten untergebracht, elf davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Die meisten Fälle gab es in den auf der Corona-Ampel auf rot geschalteten Bezirken Innsbruck-Land mit 544 Infizierten und Innsbruck-Stadt mit 507. Dahinter reihte sich der orange Bezirk Schwaz mit 287 Fällen ein. In Tirol wurden bisher 271.195 Tests durchgeführt.