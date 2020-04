Im Landesklinikum Neunkirchen ist am Montag eine mit dem Coronavirus infizierte 73-Jährige gestorben.

Neunkirchen. Die Frau hatte an einer Grunderkrankung gelitten, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mit. Es handelte sich um den 35. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in einem niederösterreichischen Spital und den vierten, der am Montag bekannt geworden ist.