EU-Arzneibehörde EMA entscheidet morgen über den Impfstoff von AstraZeneca.

Kollabiert Österreichs Impfkampagne? Sollte die EMA morgen, Donnerstag, wie ein gutes Dutzend EU-Länder einen Stopp über AstraZeneca (AZ) verhängen, fehlen Österreich Millionen Impfdosen.



Allein bis zum Sommer sind 1,2 Millionen Dosen des britisch-schwedischen Konzerns eingeplant.



Insgesamt sind bei AZ 5,8 Millionen bestellt. 220.000 sind verimpft, das heißt: Am Ende geht es um fast 5,6 Mio. Dosen.



Allerdings: Zumindest am Dienstagnachmittag hielt die EMA an ­ihrer Haltung fest, dass das Briten-Vakzin sicher ist.



