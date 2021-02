EU will russischen Impfstoff jetzt prüfen, Kreml könnte ab April liefern.

Der russische Vektorimpfstoff wird in einzelnen EU-Staaten bereits gekauft.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich gegenüber dem russischen Impfstoff Sputnik offen. Wenn „alle Daten" bei der EMA – Europäische Arzneimittelagentur – eingereicht würden und diese der Prüfung standhalten, wäre eine Zulassung für die EU „möglich".Laut Moskau könnte man dann ab dem zweiten Quartal – also ab April – 100 Millionen Impfdosen in den EU-Raum schicken. Auch hier sind zwei Impfungen nötig. Österreich würde – wenn es seine zwei Prozent Kontingent ausschöpfen würde – davon also fünf Millionen erhalten können.