Grüner Pass wird zum Fleckerlteppich

Der EU-Gipfel konnte sich auf keine einheitlichen Reise­regeln einigen.

Brüssel. Freies Reisen in der ganzen EU mit dem neuen Grünen Pass – es bleibt vorerst noch Theorie.



Zwar ist fix, dass der Pass in Österreich ab 4. Ju­ni und in der EU ab 1. Juli als QR-Code freigeschaltet und damit gültig wird. Ein Beschluss für klare, einheitliche Reiseregeln,



auf den Tourismusländer wie Italien oder Österreich drängten, wurde aber vertagt. Länder wie Deutschland oder auch Dänemark standen massiv auf der Bremse. Lesen Sie alle Details HIER auf oe24plus nach!