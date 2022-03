7.857 starben im 2. Pandemie-Jahr an Corona

Laut Statistik Austria war und ist Corona die dritthäufigste Todesursache.

Wien. Im Vorjahr starben in Österreich 90.434 Personen – die meisten wegen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (31.304 Betroffene, 14.402 hatten chronische Herzprobleme), an zweiter Stelle stand mit 20.659 Todesopfern Krebs, dann kam im Vorjahr wie schon im 1. Pandemiejahr Covid-19.

Corona-Tote: Deutlich mehr Männer als Frauen

7.857 Corona-Tote. Insgesamt 7.857 Personen – das sind immerhin 8,7 Prozent aller Verstorbenen – erlagen im vergangenen Jahr einer Corona-Infektion. Übrigens waren es mit 4.257 Männern gegenüber 3.600 verstorbenen Frauen deutlich mehr Männer, die von dem neuen Virus dahingerafft wurden.

Corona-Tote waren meist ältere Menschen

Todesfälle aufgrund von Covid-19 traten vor allem im höheren Alter auf: Das durchschnittliche Alter lag für Männer bei 77,7, für Frauen bei 82,9 Jahren.

Tod mit, aber nicht an Corona. Neben den an Corona Verstorbenen wies die Todesursachenstatistik für 2021 weitere 1.192 Personen mit Covid-19 als Begleiterkrankung aus. In diesen Fällen wurde die Infektion als eine den Todesprozess beschleunigende Erkrankung eingestuft.