AMS-Geld: Lange Schlangen vor den Banken

Die Corona-Krise traf die internationale Wirtschaft mit unvorhergesehener Wucht.

Wien. Alleine in den USA wurden seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie 6,65 Millionen neue Arbeitslosenmeldungen verzeichnet. Bei uns in Österreich sieht die Lage ebenso wenig rosig aus.

Zuwachs der Arbeitslosigkeit von 65,7 Prozent

Laut AMS sah man für März 2020 einen Zuwachs an Anträgen auf Arbeitslosigkeit von 65,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Derzeit zählt man in Österreich 504.345 (+199.934) arbeitslose Personen bzw. 562.522 (+193.543) arbeitslose Personen und AMS-Schulungsteilnehmer.

Lange Schlangen vor den Banken

Viele Menschen machen sich deshalb große Sorgen um ihre Zukunft. Die Corona-Krise führte zu dramatischen Entwicklungen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als eine halbe Million Menschen ohne Arbeit. Arbeitslos zu sein bedeutet in einem Sozialstaat wie Österreich aber nicht ohne Geld dazustehen. In den letzten Tagen bilden sich deshalb vor den Banken lange Schlangen von Menschen, die sich ihr Arbeitslosengeld holen möchten. Ganz besonders ist dieser Umstand in einigen Bezirken in Wien zu beobachten, auch fernab von der Corona-Krise sind diese Gegenden keinesfalls von der Arbeitslosigkeit verschont.