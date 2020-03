Beatmungsgeräte: So viele stehen in Österreich zur Verfügung

Bundesländer korrigierten zum Teil Angaben des Ministeriums – Alle verfügbaren Beatmungsgeräte pro Bundesland.

Wien. Die Länder haben am Dienstag die vom Gesundheitsministerium tags zuvor gemeldeten Zahlen über die zur Verfügung stehenden Beatmungsgeräte in den Spitälern zum Teil korrigiert. Die Angaben nach einem APA-Rundruf wiesen teilweise höhere Kapazitäten aus.

Steiermark: 511 Beatmungsgeräte vorhanden, 159 derzeit in Verwendung

Etwa korrigierte die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Dienstag die Zahlen des Ministeriums: "Die Steiermark verfügt über ein deutlich höheres Potenzial an Beatmungsgeräten. Tatsächlich belaufen sich die Kapazitäten in der steirischen Spitalsversorgung auf 511 Stück." 69 Prozent der Maschinen in der Grünen Mark seien noch frei. Am Montag waren es nach Zahlen des Gesundheitsministeriums 437 Beatmungsgeräte in der Steiermark. Bogner-Strauß bezog sich in ihren Angaben auf die Gesamtzahl der Beatmungsgeräte bei der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) und den weiteren öffentlich finanzierten steirischen Krankenanstalten. Von den insgesamt 511 Geräten seien derzeit 159 in Verwendung.

Wien: 1.058 Beatmungs-Intensivbetten

Zuvor hatte bereits Wien die Zahlen des Gesundheitsministeriums (367 Beatmungsgeräte) korrigiert. Laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verfügt die Bundeshauptstadt über eine Kapazität von 1.058 Beatmungs-Intensivbetten mit Beatmungsgeräten.

Salzburg: 265 Geräte vorhanden, 141 frei

Auch in Salzburg wurden mit 265 um 39 mehr gemeldet. Wie Wolfgang Fürweger, Sprecher des landesweiten medizinischen Krisenstabs für Covid-19, auf APA-Anfrage erklärte, sind alle verfügbaren Beatmungsgeräte zusammengezogen worden - aus öffentlichen und privaten Spitälern sowie aus Arztpraxen. Von den derzeit 265 seien für den Covid-Bereich 141 Geräte reserviert. Die zentrale Planung der Geräte obliege dem Medical Leader Board, das vom Leiter des landesweiten medizinischen Einsatzstabes geleitet wird.

Niederösterreich: 550 Geräte frei

Niederösterreich kann auf 550 Respiratoren verschiedener Art zurückgreifen. Die Kriterien für die Anschaffung sind "durch die Größe des Klinikums und durch die Größe der Intensivstationen" definiert, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding der APA mit. Gesteuert wird der Erwerb der Beatmungsgeräte durch die NÖ Landeskliniken-Holding.

Tirol: 398 Geräte vorhanden, 306 frei

398 invasive Beatmungsgeräte aus bestehenden Ressourcen stehen derzeit in Tirol zur Verfügung (inkl. Narkosegeräte u.ä.). 306 davon waren nach Angaben des Landes vorerst noch verfügbar. Zu beachten sei, dass die Kapazität an Beatmungsgeräten stets in Zusammenhang mit den dafür notwendigen Personal- und räumlichen Ressourcen gesehen werden müsse, hieß es. Die Intensivmedizin der Tirol Spitäler sei vernetzt und im ständigen Austausch bezüglich der aktuellen Situation.

Oberösterreich: 303 Intensivbetten mit 250 Beatmungsgeräten

In Oberösterreich sind derzeit von 303 Intensivbetten 250 mit Intubationsplätzen ausgestattet, informierte der Krisenstab des Landes. Es werden nur zertifizierte Geräte, die auf dem neuesten technischen Stand sind, verwendet. Künftig managen alle oberösterreichischen Spitalsträger ihre Intensivbetten gemeinsam.

Burgenland: Hier nur 44 Geräte vorhanden

Im Burgenland obliegt die Bestellung von Beatmungsgeräten den Krankenhausträgern, somit der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.) für ihre vier Spitäler und den Barmherzigen Brüdern für das KH Eisenstadt. "Wir haben derzeit keinen Engpass, wir haben genug Geräte in unseren Krankenanstalten", betonte der Sprecher. Als Backup könnte man zusätzlich auch die Narkosegeräte aus den OPs zum Beatmen verwenden (ohne Narkosemittel, Anm.). Es gebe außerdem auch laufende Abstimmungen zwischen den Krankenhausträgern und dem Land. Für das Burgenland hat das Gesundheitsministerium tags zuvor 44 Geräte ausgewiesen.