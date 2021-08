Neue Studie: Corona kam im August 2019 aus Labor

Chinesische Forscher sollen sich bereits im August 2019 versehentlich infiziert haben.

Seit Ausbruch der Pandemie bestreitet Peking die Theorie eines Laborunfalls am Institut für Virologie in Wuhan, in dem an Coronaviren geforscht wird. China warf den USA eine Kampagne vor. Jetzt bezeichnete Wissenschaftler Peter Embarek, der die WHO-Mission in Wuhan leitete, die Theorie als "wahrscheinliche Hypothese". Embarek hält es für möglich, dass sich ein Labormitarbeiter beim Entnehmen einer Probe mit dem Virus infiziert hat und das Virus so von Fledermäusen auf den Menschen gelangte.

Schwere Vorwürfe

Eine neue US-Studie kommt nun zu ähnlichen Ergebnissen. Das Papier, das von republikanischen Abgeordneten herausgegeben wurde, kommt zu Schluss, dass „die Freisetzung des Virus auf schlechte Laborsicherheitsstandards und -praktiken zurückzuführen ist“. Der Einschätzung Experten zufolge sollen bereits „Ende August oder Anfang September ein oder mehrere Forscher sich versehentlich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben.“

Die infizierten Forscher „fuhren dann mit der U-Bahn ins Zentrum von Wuhan und verbreiteten dann das Virus“, steht im Bericht. „Die Freisetzung des Virus auf schlechte Laborsicherheitsstandards und -praktiken zurückzuführen



WHO will Laboratorien in China kontrollieren

Die WHO forderte China nun auf, Datenmaterial freizugeben. Außerdem erklärte die Weltgesundheitsorganisation im Juli, sie wolle im Zuge der zweiten Stufe der Untersuchungen Labors in China kontrollieren, was die chinesische Regierung aber ablehnt. Mit 13. August starben laut Worldometer, das eine globale Corona-Datenbank führt, rund 4,4 Millionen Menschen weltweit an dem Virus.