Wieder mehr Corona-Infizierte in St. Wolfgang

Am Nachmittag stieg die Zahl der Corona-Erkrankten am Touristen-Hotspot wieder leicht. 323 Testauswertungen stehen noch aus.

Die Zahl der Corona-Infizierten im oberösterreichischen Tourismusort St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) ist am Montag leicht gewachen - von zuletzt 53 auf 57 am Nachmittag. 323 Testauswertungen sind noch offen. Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit.



16 Betriebe sind demnach aktuell betroffen. Ob es sich bei den vier neu hinzugekommenen Fällen um Gäste oder Mitarbeiter handelt, war vorerst nicht bekannt.