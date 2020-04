Corona-Aufstand unserer Künstler

Tausende Künstler ohne Job, eine Million Konzert-Fans sind von den Absagen betroffen.

Wien/Salzburg. 160 Millionen Euro pro Woche – das brachten Musikfestivals im Sommer. Jetzt ist die Kulturnation Österreich in Zwangspause. Bis September. Alle Groß-Events sind bis 31. August gestrichen. Nova Rock abgesagt, Frequency Festival gecancelt, Seefestspiele in Mörbisch verschoben. Ebenso die Oper im Steinbruch. Zehn Konzerte auf der Burg Clam fallen aus. Nur die Salzburger Festspiele können noch hoffen (siehe Interview), ebenso die Seefestspiele in Bregenz und der Carinthische Sommer in Ossiach. Aber Dutzende Theaterfestivals und Konzerte stehen vor dem Kollaps, Tausende Kulturschaffende verdienen seit März keinen Cent mehr.

Frust. Dagegen laufen Sänger, Schauspieler, Kabarettisten, Musiker, Techniker und Veranstalter Sturm: „Wir sind keine Kasperln, die hin und wieder singen oder musizieren, das ist unser Beruf“, schrieb sich Musiker Andy Lee Lang den Frust von der Seele: „Wir alle sind von heute auf morgen arbeitslos geworden, und keiner weiß, wann, wo, wie und ob es für uns weitergeht.“ Konzertveranstalter ­Filip Potocki fordert: „Uns ­fehlen klare Antworten. Die Politik muss vermeiden, dass Österreich als Kulturland abgemeldet wird.“ „Die Regierung wird sich etwas einfallen lassen müssen – so wie in OÖ, da wurde das Kulturbudget ­zugunsten von KTM verschoben“, sagt Roman Gregory frustriert zu ÖSTERREICH. Managerin Marika Lichter klagt im oe24.TV-Interview: „Finanziell bin ich dreifach betroffen. Als Künstlerin, als Agentin, weil keiner meiner 110 Künstler etwas verdient, und als Veranstalterin des Musicalsommers in Winzendorf.“

Andy Lee Lang kann vor allem nicht verstehen, „weshalb Sommertheater sterben müssen, obwohl das Risiko einer Ansteckung im Freien gleich null ist“.

Rabl-Stadler: "Geben nicht auf"

