Corona-Hysterie: Italiener ermordet seine Freundin

Sie arbeiteten zusammen im selben Spital in Messina, waren ein Paar: Jetzt ermordete der Arzt Antonio de Pace (28) seine Freundin - weil er annahm, dass sie ihn mit dem Corona-Virus infiziert hätte.

Was für ein Drama: Auf den Fotos auf Socialmedia posieren sie noch glücklich am Strand, Lorena Quaranta (27) schoss auch noch im Spital Selfies. Jetzt wurde die junge Ärztin ausgerechnet von ihrem Freund Antonio getötet. Der Mediziner nahm an, dass ihn seine schöne Lebensgefährtin mit Corona infiziert hätte.

Die Polizei fand Lorena tot in ihrer Wohnung in Messina, während ihr Freund schwer verletzt auf dem Boden lag. Er soll sich Medienberichten zufolge versucht haben, die Pulsadern aufzuschneiden und damit das Leben zu nehmen. Die Ärzte konnten das Leben des Mediziners aber retten. Vor der Polizei gestand De Pace dann seine Horror-Tat: „Ich habe sie getötet, weil sie mich mit dem Coronavirus infiziert hat."

Facebook-Postings vor dem Drama

Wie die britische „Sun“ berichtet, wurden bei beiden Corona-Tests gemacht. Bisher sieht es aber so aus, als ob weder Quaranta noch ihr Freund infiziert gewesen sind.

Nur wenige Tage vor ihrem Tod postete die Ärztin noch auf Facebook über ihren Kampf in der Krise: „Jetzt müssen wir mehr denn je Verantwortung und Liebe zum Leben zeigen. Ihr müsst Respekt für euch selbst, eure Familien und das Land zeigen. Ihr müsst an diejenigen denken, die täglich ihr Leben den Kranken widmen.“ „Lasst uns alle zusammenhalten und zu Hause bleiben“, schreibt die 27-Jährige weiter. „Lasst uns vermeiden, dass der nächste Kranke ein Familienmitglied oder sogar wir selbst werden.“

Ihr Freund gratulierte ihr noch zu ihrem Abschluss. „Um unsere Träume zu verwirklichen, muss man hart und entschlossen arbeiten und du bist der beste Beweis dafür Ich möchte, dass du deine Träume weiter verfolgst und immer das Leben lebst, das du dir immer vorgestellt hast. Gut gemacht!“

