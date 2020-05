EU-Budget für 2021-2027 geleakt

Gemeinsam mit Aufbaufonds sollen laut geleaktem Dokument insgesamt 1,85 Bio. Euro zur Ankurbelung der EU-Wirtschaft bereitgestellt werden

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission sieht angesichts der Coronakrise für die Jahre 2021 bis 2027 ein EU-Budget in Höhe von 1,1 Billionen Euro vor. Gemeinsam mit einem 750 Mrd. Euro schweren Aufbaufonds zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sollen damit 1,85 Bio. Euro zur Verfügung stehen, um den Motor der europäischen Wirtschaft wieder anzuwerfen.

Dies geht aus einem kurz vor der offiziellen Präsentation des Kommissionsvorschlages für den Wiederaufbau am Mittwoch geleakten Dokument hervor. Von den auf dem Kapitalmarkt zusätzlich aufgenommenen 750 Mrd. Euro aus dem Aufbaufonds sollen 500 Mrd. Euro in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und 250 Mrd. Euro als Kredite an die Mitgliedsländer vergeben werden.