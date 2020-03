Jetzt kommt Maskenpflicht in Supermärkten

Die Bundesregierung verkündetet heute eine neue Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus.

Heute um 11 Uhr verrät Kanzler Kurz, was die bisherigen Maßnahmen gebracht haben und wie die Bundesregierung jetzt auf die aktuelle Situation reagieren wird. ÖSTERREICH-Informationen zufolge wird es dabei zu keiner Lockerung der Maßnahmen kommen.

Es soll nun sogar eine weitere Verschärfung geben. Demnach darf man zukünftig Supermärkte nur noch betreten, wenn man eine Schutzmaske trägt. Diese Masken sollen an den Eingängen der Geschäfte gegen eine geringe Gebühr verkauft werden. Damit soll verhindert werden, dass in den oftmals stark frequentierten Supermärkten weiterhin Viren verschleudert und damit weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert werden.

Experten hatten eine solche „längst überfällige Maskenpflicht“ zuletzt wiederholt gefordert. Mehrere Wissenschafter sehen in einem offenen Brief an Minister Faßmann in den asiatischen Ländern ein Vorbild, etwa beim Tragen von Schutzmasken. Dies mache die Ansteckung schwieriger und verlangsame damit die Ausbreitung, "und noch wichtiger, es führt uns zu Bewusstsein dass wir die Aufgaben haben andere zu schützen".

Das sind die weiteren Pläne der Regierung