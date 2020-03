Krankenschwester: 'Euer Klatschen könnt ihr euch sonst wohin stecken!'

Auf facebook rechnet eine Krankenschwester mit den schrecklichen Arbeitsbedingungen in den deutschen Krankenhäusern ab.

Nina Böhmer ist 28 Jahre alt und arbeitet als Krankenschwester in einem deutschen Spital. Durch die Corona-Krise arbeitet auch sie unter gefährlichen Bedingungen, schiebt zusätzliche Schichten ein und kämpft jeden Tag um notwendige medizinische Ausstattung wie Mundschutz und Desinfektionsmittel.

Nun rechnet sie auf facebook in einem Wut-Brief ab. Auch den Helden-Applaus kritisiert sie: „In einem Beruf, der jahrelang unterbezahlt ist, in dem alle am Limit arbeiten, sollen wir jetzt plötzlich eure Helden sein und werden so behandelt? Euer Klatschen könnt ihr euch sonst wohin stecken.“

Der Wut-Brief im Wortlaut:

"Fassen wir mal zusammen.





Erst sollen wir einen Mundschutz und Schutzkittel für mehrere Patienten benutzen.





Wir sollen weiter arbeiten, wenn wir Kontakt zu einem Corona/Covid-19 Patienten hatten.





Dann werden Personaluntergrenzen ausgesetzt für die lange gekämpft wurde. Das heißt, Scheiß egal, es könnten eine Pflegekraft 50 Patienten betreuen.





Dann sagt Herr Spahn es geht gar nicht um die Bezahlung in dem Beruf, es ist nur wichtig den Job attraktiver zu machen.





Und jetzt müssen wir nicht mehr in Quarantäne nach Kontakt, wir können schon früher zur Arbeit gerufen werden, sagt das RKI! Diejenigen die hier empfehlen das am besten Alle zu Hause bleiben sollen wegen dem gefährlichen Virus! Schämt euch, diejenigen, die das RKI hoch in den Himmel heben!





In einem Beruf der jahrelang unterbezahlt ist...wo alle am Limit arbeiten...wir sollen jetzt die Helden sein und werden so behandelt?

Eigentlich sollten genau jetzt alle Pflegekräfte ihren Job kündigen!





Ich bin richtig doll traurig und enttäuscht, ich fühle mich verarscht und ich kann es nicht fassen. Ich bin ernsthaft sprachlos.

Vielleicht kann man jetzt meine Posts verstehen...ich bin sauer.





Und euer Klatschen könnt ihr euch sonst wo hinstecken ehrlich gesagt...Tut mir leid es so zu sagen aber wenn ihr helfen wollt oder zeigen wollt wie viel wir Wert sind dann helft uns für bessere Bedingungen zu kämpfen!"