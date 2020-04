Prognose: Bis 17. April nur 14.000 positiv getestete

In einer Pressekonferenz geben Gesundheitsminister Anschober und Herwig Ostermann (Gesundheit Österreich) ein Update über die Auslastung der Spitäler.

Gesundheitsminister Anschober startet die Pressekonferenz mit einem Überblick über die weltweiten Zahlen: Derzeit gebe es 1,6 Millionen verifizierte, gemeldete Erkrankungsfälle und rund 95.000 Todesfälle. Besonders betroffen seien die USA und Spanien.

In Österreich habe man Mitte März mit Maßnahmen reagiert, um eine Situation wie in Italien zu verhindern, so Anschober. Er spricht von einer ersten Etappe und sagt man sei mittlerweile bei 2,7/2,8/2,2 Prozent Steigerung. Derzeit brauche es theoretisch 29 Tage für eine Verdoppelung.

Herwig Ostermann (Gesundheit Wien) spricht über die Kapazitäten der Spitäler: Zuerst gehe es um eine Prognose der Auslastung der Normalpflege. Für die nächste Woche sehe man eine moderate Entwicklung man gehe von 600 bis 800 Patienten aus. In Österreich gebe es bis zu 20.000 Betten dafür.

Details folgen in Kürze.