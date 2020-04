Wer EIN „Nicht Genügend“ hat, fällt heuer nicht durch!

Klassen werden geteilt, Schichtbetrieb an Schulen gestartet +++ Keine Schularbeiten, kein Sitzenbleiben an Volksschulen +++ Alle Infos zur Schulöffnung.

Wien. Sollten die Neuinfektionsraten niedrig bleiben und die Reproduktionszahl unter eins – einer steckt weniger als einen anderen Menschen an – bleiben, soll auch der Unterricht für einen Teil der Schüler in Österreich wieder losgehen. Die Details verkündet Bildungsminister Faßmann in der Pressekonferenz um 10 Uhr - mehr dazu im Live-Ticker.

4. Mai: Maturanten werden wieder direkt unterrichtet

Gestaffelt: Ab 4. Mai sollen Maturaklassen nicht mehr nur digital, sondern in der Schule unterrichtet werden. Die Maturanten müssen sich verpflichtend zunächst die Hände waschen, dann in kleineren Klassen mit Abstand zueinander im Klassenzimmer sitzen:

Maximal 15 Schüler sollen dann in jenen Fächern unterrichtet werden, zu denen sie auch antreten.

Der Unterricht soll gestaffelt stattfinden. Nach jeder Stunde sollen die Fenster geöffnet werden. Die Klassenzimmer und Oberflächen werden nach jedem Tag desinfiziert. Zwischen den Tischen soll es mindestens einen Meter Abstand geben. Zu den Lehrern zwei Meter Abstand. Der Unterricht läuft bis zum 22. Mai weiter. Insgesamt geht es um 40.000 Schüler. Ebenfalls in den Unterricht ¬zurückkehren sollen auch die Berufsschüler. Für sie werden dieselben Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln gelten.

15. Mai: Volksschüler kommen in die Schule

Abstand: Elf Tage nach dem Unterrichtsstart für Maturanten – so denn die Infektions¬raten niedrig bleiben – sollen dann die Volksschüler wieder in die Schulen kommen.

Auch hier sollen alle Kinder zum häufigen Händewaschen und zum Abstandhalten angehalten werden. Maximal 15 Kinder sollen gleichzeitig in ¬einem Zimmer unterrichtet werden. Wo immer möglich, soll es auch Unterricht im Freien geben. Auch für die Volksschüler wird es neue Sitzpläne mit Distanz geben. Risikogruppen unter den Lehrern müssen nicht persönlich unterrichten. Auch für Kinder mit etwaigen Vorerkrankungen wird es Ausnahmen geben.

15. Mai: Deutschförderklassen zurück

Unterricht: Die Deutsch-Prüfungen für Schüler mit noch ausständigen Sprachtests müssen diese ablegen und werden ebenfalls in kleineren Klassen unterrichtet.

Video zum Thema: Schuleröffnung im Mai: So denkt Österreich

E-Learning: Soll für die Oberstufe vorerst bleiben

Gymnasium/Neue-Mittelschule: Die älteren Kinder sollen hingegen vorerst – außer die Maturajahrgänge – nicht in die Schulklassen zurückgeholt werden. Sie sollen weiter per E-Learning unterrichtet werden. Dafür soll es im Sommer für alle Kinder, die wollen oder es brauchen, spezielle Förderklassen geben.

Eigener Erlass für Kindergärten soll Plätze sichern

Jedes Kindergartenkind soll Anspruch auf einen Platz haben. Aber kein Normalbetrieb.

In mehreren Bundesländern gibt es offenbar nicht genügend Betreuungsplätze für Kindergartenkinder. Der Normalbetrieb für die Kleinsten soll zwar weiterhin ausbleiben. Eine eigene Verordnung des Gesundheitsministers soll aber dafür sorgen, dass jedes Kind, das einen Kindergartenplatz benötigt, auch einen erhält.

Kindergärten sind Sache der Länderkompetenz

Regeln. Kindergartenplätze sind freilich in der Kompetenz der Bundesländer. Berufstätige Eltern beschwerten sich zuletzt, dass sie etwa in Wien keinen Platz im städtischen Kindergarten erhalten hatten, obwohl beide Eltern Vollzeit arbeiten.

Offenbar musste man hier eine Bestätigung vorlegen, dass man in einem „versorgungskritischen“ Job sei.

Da die Geschäfte freilich teilweise wieder offen haben, steigt auch der Bedarf nach Kinderbetreuung in Kindergärten. Das soll sich ab jetzt ändern, gab auch die Stadt Wien nun bekannt. Jeder erhalte einen Platz.