Ab 2.500 Neuinfektionen soll neuer Lockdown kommen

Warum Experten der Regierung 2.500 Fälle im Wochenschnitt als rote Marke nennen. Der Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Wien. Es gibt gleich drei Prognosen, was die B.1.1.7-Variante – zwischen 35 bis 45 Prozent ansteckender und in Österreich leider am Vormarsch – für Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hätte.



Dass gestern knapp 2.000 Neuinfektionen registriert wurden, überrascht und alarmiert die Experten, die die Regierung beraten, noch nicht. Sollte es allerdings zu einem Anstieg von 2.500 Neuinfektionen im Wochenschnitt kommen, müsse es umgehende Verschärfungen geben.



