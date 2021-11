Ab heute 2G plus in Wien

Wien fährt harten Kurs gegen Corona fort. Bis 24. November gilt die neue Verordnung.

Wien. Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) ist bekannt für seinen härteren Kurs, welchen er jetzt offiziell beibehält und gar nachschärft. Angesichts der extrem hohen Neuinfektionen sowie der dramatischen Lage auf Intensivstationen gelten in Wien ab heute ergänzend zu den bereits geltenden Corona-Regeln folgende Vorschriften bis ein schließlich 24. November.

Ausweitung der FFP2-der Maskenpflicht

In der Gastro muss das Personal künftig durchgängig FFP2-Maske tragen. Die Gäste tragen eine FFP2-Maske beim Betreten des Lokals, am Weg zum Tisch und beim Verlassen des Tisches.

Handel. Auch hier muss das gesamte Personal FFP2-Maske tragen und auch für Kunden bleibt die Pflicht unverändert bestehen.

Körpernahe Dienstleistungen und Kunden sind verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen.

Innenräume. Die FFP2-Maskenpflicht wird auf alle Innenräume ausgeweitet, die nicht Privatbereiche sind. Insbesondere am Arbeitsplatz, wo enger Kontakt zu anderen Personen (zu Kunden und zwischen Arbeitskollegen besteht.

Ein Muss: Zusätzlich ein gültiger PCR-Test

2G plus. Bei Treffen von mehr als 25 Personen (indoor, outdoor und Nachtgastro) gilt künftig 2G plus. Man benötigt ein gültiges Genesungs- oder Impfzertifikat und zusätzlich einen negativen PCR-Testbefund, nicht älter als 48 Stunden, vorweisen muss.

2G bleibt bei Christkindlmärkten und in Fitness-Studios bestehen. Das Tragen einer FFP2-Maske am Weg zu den Geräten, sowie am Weg zur Dusche und retour ist Pflicht.

Ninja-Pass & Zutrittsregeln für Kids & Jugendliche

Testen. Die Testpflicht ab 6 Jahre bleibt bestehen. Für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren gilt 3G mit erweiterten Testgültigkeiten: 48 Stunden beim Antigen-Schnelltest und 72 Stunden beim PCR-Test. In dieser Altersgruppe gilt auch ein vollständig ausgefüllter Ninja-Pass als Eintrittsberechtigung bis zum jeweiligen Ende der Woche.

Ninja-Pass. Für Kids und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gilt der Ninja-Pass nicht als Eintrittstest. Es gilt für sie 2,5G und jeder Schultest einzeln für sich.