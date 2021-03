AKH: Kinder-Intensiv für Covid-Kranke

Neue Intensivstationen werden aktiviert. Höchststand in Wien längst erreicht.

Wie berichtet, ist die AKH-Covid-Intensiv­station bereits voll.



Das ist freilich für sämtliche Wiener – aber auch Spitäler in anderen Bundesländern – bitter, da genau hier oft sehr schwere Fälle transferiert werden. Das AKH baut jetzt, wie angekündigt, zwei neue Covid-Intensivstationen – eine in einem Aufwachraum, eine in der bisherigen Kinder-Intensivstation – auf.



