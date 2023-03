Neue Corona-Variante bereitet Experten Sorgen

Während Corona bei uns kaum mehr Thema ist, geht es in anderen Teilen der Welt schon wieder los. In Indien sorgt die neue Covid-Variante XBB.1.16., auch Arcturus genannt, für einen enormen Anstieg der Infektionszahlen. Denn die Rekombination aus zwei Omikron-Untervarianten gilt als hoch-ansteckend.

So soll Arcturus auch im Bundesstaat Maharashtra für die zehnfache Menge an Fällen gesorgt haben.

Experten warnen nun. So zitiert "Blick" Vipin Vashishta, Kinderarzt und Corona-Forscher, auf Twitter: "Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 alias Arcturus gelingen sollte, die ‹robuste› Bevölkerungsimmunität der Inder zu durchdringen, die dem Ansturm von Varianten wie BA.2.75, BA.5, BQs, XBB.1.5 erfolgreich widerstanden haben, dann muss die ganze Welt ernsthaft besorgt sein."

