7.514 Neuinfektionen in 24 Stunden in Österreich

Am meisten Neuinfektionen wurden in Wien gemeldet.

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 7.514 SARS-CoV-2-Neuinfektionen registriert worden. Am meisten wurden wieder in Wien gemeldet. Hier wurden 1.427 neue Fälle registriert. Pro Kopf liegt weiterhin Tirol an der Spitze.

Allerdings dürfte die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen noch höher liegen, da viele Fälle erst wieder in die morgigen Zahlen miteinfließen werden. Auf der Seite "corona-monitor.at" wurden von Dienstag 8 Uhr morgens bis Mittwoch 8 Uhr morgens 8.907 Fälle registriert.

Mehr Infos in Kürze...



Die Neuinfektionen pro Bundesland

Wien 1.427

OÖ 1.396

Tirol 1.103

NÖ 1.076

Stmk 869

Kärnten 886

Salzburg 291

Vorarlberg 272

Burgenland 194