Alarmstufe Rot: Das sind Europas Corona-Hotspots

In diesen Ländern ist die Lage aktuell am dramatischsten.

Alarmstufe Rot am ganzen Kontinent. In praktische allen Ländern stiegen die Corona-Zahlen zuletzt rasant an. Absoluter Hotspot ist dabei unser Nachbarland Tschechien mit 411 Neuinfektionen pro 100. Einwohnern in der letzten Woche. Dahinter folgen Belgien, die Niederlande und Frankreich. Österreich liegt in der europaweiten Statistik etwa im Mittelfeld - entspannter ist die Lage noch in Deutschland, Schweden oder Norwegen.

Hier gibt es am meisten neue Fälle

Tschechien: 411,0 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Belgien: 378,2

Niederlande. 271,8

Frankreich: 194,6

UK: 163,6

Spanien: 154,4

Slowakei: 139,4

Slowenien: 135,6

Schweiz: 128,0

Österreich: 87,4

Ungarn: 79,2

Schweiz: 64,2

Schweden: 46,4

Deutschland: 39,9

Norwegen: 17,5

Inzidenzen in Europa pic.twitter.com/c7tpXoHzhn — Erich Neuwirth (@neuwirthe) October 15, 2020