"All you can stay": Hotel auf den Malediven bietet Jahres-Flatrate an

Mit dem "All you can stay"-Angebot versuchen Hotels auf den vom Tourismus abhängigen Malediven, die Corona-bedingt ausgebliebenen UrlauberInnen wieder ins Land zu locken.

Das ganze Jahr lang so oft und lange Urlaub machen, wie man möchte: diese Flatrate bietet jetzt ein Luxus-Resort auf den Malediven an.

© Thumburi Guest House Island Project

© Thumburi Guest House Island Project Der Fixpreis von rund 25.000 Euro bietet einen Zwei-Personen-Bungalow inklusive Frühstück auf der Privatinsel, den man im Jahr 2021 jederzeit nutzen kann. Auch die Transfers zum Flughafen sowie Ermäßigungen auf Extras wie ayurvedische Wellnessanwendungen, maledivische Kochkurse und Wasseraktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln und Surfen sind im Angebot des Hotels Anantara Veli inbegriffen. Mit solchen günstigen "All you can stay"-Angeboten versuchen Hotels auf den vom Tourismus abhängigen Malediven, die Corona-bedingt ausgebliebenen Urlauber wieder ins Land zu locken.