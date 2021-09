Das sind aktuell die Corona-Hotspots Österreichs.

Auch am Sonntag wurden fast 1.800 neue Corona-Fälle gemeldet - wieder ein Höchstwert. In nur einer Woche sind auch 24 Menschen an Corona gestorben.



Am Mittwoch tagt nun die Regierung, um ihren Corona-Plan für den Herbst mit den Länder-Chefs auf Schiene zu bringen. Dabei sollen neue Verschärfungen – von FFP2-Maskenpflicht bis zur 1-G-Regel in Bars und Clubs – beschlossen werden.



