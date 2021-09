Das sind die Ansagen für den Herbst-Gipfel

In ÖSTERREICH am Sonntag sagte Gesundheitsminister Mückstein seinen Plan an.

Wien. Fast 1.800 neue Corona-Fälle gab es am Sonntag – wieder ein Höchstwert. In nur einer Woche sind auch 24 Menschen an Corona gestorben. Rufe nach Verschärfungen, um einen Spitals-Kollaps im Oktober/November und damit einen weiteren Lockdown zu verhindern, wurden seit Tagen immer lauter. Am Mittwoch tagt nun auch die Regierung, um ihren Corona-Plan für den Herbst mit den Länder-Chefs auf Schiene zu bringen. In ÖSTERREICH am Sonntag sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein seinen Plan an:

FFP2-Maske vor Rückkehr ++ 1G in Bars und Clubs