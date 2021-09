Erstes Spital wieder im Corona-Modus

''Es ist wieder so weit'', so die Ärztin: ''Eine Normalbett-Station muss gesperrt werden.''

Österreich ist mitten in der 4. Welle, die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern explodiert. Intensivmedizinerin Sabine Schmaldienst von Österreichs führendem Corona-Spital, der Klinik Favoriten (Kaiser-Franz-Josef-Spital), rüttelte nun mit einem Posting auf.



Die erste Normalbetten-Station wurde gesperrt. „Diese Normalbetten gehen Kranken mit anderen Erkrankungen ab“, so Schmaldienst auf Facebook. Sie kritisiert Ungeimpfte: Wären sie geimpft, „würden diese Personen zu 90 % unsere Hilfe nicht benötigen“.



