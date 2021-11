Am ersten Lockdown-Tag: Österreich versinkt im Zahlen-Chaos

Am ersten Tag des Lockdowns für Ungeimpfte konnten Infektionszahlen nur stark verspätet ausgewiesen werden: Die Systeme des Ministeriums brachen zusammen.

Offizielle Corona-Zahlen gab es am ersten Tag des Ungeimpften-Lockdowns bis 12:50 keine. Laut oe24-Informationen kam es beim sogenannten EMS – dem elektronischen Meldesystem des Gesundheitsministeriums – am Montag zu technischen Problemen. Folglich blieben die bundesweiten Informationen zu den Neuinfektionen, die normal am Vormittag veröffentlicht werden, vorerst aus.

Die erste übermittelten Zahlen aus den Bundesländern lassen jedenfalls auch einen neuen Höchstwert schließen. Alleine in Oberösterreich wurden 3.829 Neuinfektionen und 15 Tote verzeichnet. Bundesweit wurden heute im EMS-System kurzzeitig sogar 22.411 Fälle ausgewiesen. Die Zahlen wurden jedoch kurz später durch eine Fehlermeldung ersetzt.

22.411 Fälle in der heutigen EMS-Meldung auf https://t.co/uSvOcRrpRx, allerdings wegen der fehlenden Meldung von gestern, im Vergleich zu 13.11.2021 (!). Innerhalb von 2 Tagen also zB fast 7.000 neue Fälle in Oberösterreich. #Covid19at pic.twitter.com/7jSFp6MewE — Lukas Sustala (@LukasSustala) November 15, 2021

Kurz vor 13:00 wurden die technischen Probleme dann scheinbar behoben und die Zahlen nachgereicht. In Österreich gab in den letzten 24 Stunden 11.889 Neuinfektionen.