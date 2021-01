Am Montag wird über das Lockdown-Ende beraten. Bundeskanzler Kurz bestätigte vorab im Bundesrat, man wolle alles öffnen, was nur irgendwie geht.

Auf eine dringliche Anfrage der FPÖ im Bundesrat, warum die Regierung trotz sinkender Infektionszahlen die Schulen geschlossen halte, versprach Bundeskanzler Kurz die baldige Öffnung der Klassen. Am Montag werden die Parteien beraten, wie es nach dem 7. Februar, dem eigentlich geplanten Lockdown-Ende weitergehen soll. Die Lage sei wegen der neuen Mutationen schwierig, so der Kanzler, man wolle aber "alles öffnen, was nur irgendwie zu öffnen geht", ohne dabei unverantwortlich zu handeln. Die Schulen seien auf jeden Fall bei den ersten Öffnungsschritten dabei.

Auf den Vorwurf der FPÖ. der Kanzler verschweige Informationen und bremse die Schul-Öffnungen, antwortete Kurz, die Situation sei in fast allen europäischen Ländern eine vergleichbare, egal welcher politischen Richtung die Regierungsverantwortlichen angehörten. Österreich sei mit dem Lockdown kein Einzelfall.