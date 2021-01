Lockdown-Entscheidung am nächsten Montag

Gemeinsam mit Experten versucht Regierung Wege aus Lockdown zu finden.

Gestern Nachmittag tagten Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober gemeinsam mit Experten. Simulationsforscher Niki Popper, die Virologen Dorothee von Laer und Andreas Bergthaler sowie Labormediziner Oswald Wagner sollten ihre Einschätzung über die Wirkung des bisherigen Lockdowns und die Gefahr der neuen mutierten Varianten geben.Diese Runde stand im Anschluss dann auch den neun Landeshauptleuten, die via Video-Call zugeschaltet wurden, Rede und Antwort.Eine Entscheidung blieb am Montag aber wie erwartet aus. Stattdessen soll es nächste Woche einen erneuten Lockdown-Gipfel mit die Länder geben. Wie ÖSTERREICH am Abend erfuhr, wird der Kanzler die Regierung am Montag über die Lockdown-Entscheidung informieren. Danach soll es eine Pressekonferenz geben. Wie es dann weiter geht, lesen Sie mit oe24plus.