Die Maskenpflicht endet bei Arzt, Spital &Co.

Es ist die vorletzte Entschärfung von Corona-Regeln. Ab 1. Mai fällt die Maskenpficht bundesweit bei Arztpraxen, Spitälern, Alten-und Pf legeheimen. Auch die Risikogruppenfreistellung ist dann Geschichte. Derzeit stecken sich im Durchschnitt 850 Menschen täglich mit Covid an. Die letzten Corona- Regeln enden mit dem 1. Juli. Dann ist Covid keine meldepf lichtige Krankheit mehr und auch die Verkehrsbeschränkung für Infizierte (FFP2-Maske) gilt dann nicht mehr.

"Die hohe Immunität der Bevölkerung erlaubt uns, die Schutzmaßnahmen geordnet zu beenden", bekräftigte Gesundheitsminister Rauch zum bevorstehenden Ende der Maskenpflicht. Auch die Risikogruppenfreistellungsverordnung endet mit 30. April. Sie ermöglichte, dass Personen vom Dienst freigestellt werden können, die nicht im Homeoffice arbeiten können und für die es keine Möglichkeit zum Schutz am Arbeitsplatz gibt. Am 30. Juni sollen dann alle verbleibenden Corona-Maßnahmen enden, so wird Corona dann keine meldepflichtige Krankheit mehr sein.

Der Minister empfiehlt aber weiterhin das Tragen einer Maske. "FFP2-Masken bleiben ein wirkungsvoller Schutz vor einer Infektion nicht nur mit Corona, sondern auch vor vielen weiteren Infektionskrankheiten. Besonders beim engen Kontakt mit älteren Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen ist das Tragen einer Maske auch in Zukunft sinnvoll".