Ein Kinderarzt weist auf ein neues Anzeichen für eine Corona-Infektion hin.

Während bei uns in Österreich demnächst auch die letzten Corona-Maßnahmen auslaufen, schlagen Forscher in Indien neuen Covid-Alarm. Auf dem Subontinent ließ die Omikron-Subvariante XBB.1.16, auch „Arcturus“ genannt, die Zahlen zuletzt wieder nach oben schnallen.

Ein Forscher warnt deshalb mit drastischen Worten vor der neuen Variante. „Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 gelingt, die robuste Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen!“, so Vipin Vashishta auf Twitter.

Die neue Variante zeichnet sich durch drei zusätzliche Mutationen im Spikeprotein aus. Es handelt sich um eine Sublinie der in Europa derzeit dominanten Omikron-Variante XBB.1. Arcturus breitet sich derzeit in Indien rasant aus, wurde aber auch schon in Österreich nachgewiesen.

Neues Symptome entdeckt

Arcturus lässt auch die Zahl infizierter Kinder explodieren. Vashishta weist nun auf Twitter darauf hin, dass ein neues Symptom bei Kindern beobachtet wurde. So kann nun auch eine Bindehautentzündung auf eine Infektion hinweisen. Bei früheren Corona-Varianten war dies nicht der Fall.

