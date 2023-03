Experte warnt vor neuer Corona-Variante: "Dann muss sich die Welt Sorgen machen"

Auch in Österreich wurden bereits die ersten Fälle von XBB.1.16. nachgewiesen.

Ein indischer Forscher warnt mit drastischen Worten vor der neuen Omikron-Subvariante XBB.1.16: „Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 gelingt, die robuste Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen!“, so Vipin Vashishta auf Twitter. In den letzten Wochen sind die Corona-Zahlen in Indien geradezu explodiert.

Erste Fälle in Österreich nachgewiesen

Die neue Variante zeichnet sich durch drei zusätzliche Mutationen im Spikeprotein aus. Es handelt sich um eine Sublinie der in Europa derzeit dominanten Omikron-Variante XBB.1. Arcturus breitet sich derzeit in Indien rasant aus, wurde aber auch schon in Österreich nachgewiesen. Ob die neue Variante wirklich ansteckender ist und schwerere Fälle auslöst, ist bisher unklar.

„Es wäre durchaus vorstellbar, dass eine solche neue Untervariante uns noch einmal in die Verlängerung der Pandemie zwingen könnte“ warnt Timo Ulrichs gegenüber dem FOCUS. Gleichzeitig betont der Experte aber: „Sollte die Pandemie noch einmal eine neue Runde machen, wären wir durch die bereits erreichte Grundimmunisierung der Bevölkerung besser aufgestellt.“ Zudem würde die warme Jahreszeit die Ausbreitung auch einbremsen.