Ampel-Kommission: St. Pölten schrammt an Rot vorbei

Von den Zahlen und Risken wären erste Bezirke rot. Das wurde aber verschoben.

Wien. „Es wären eindeutig erste Bezirke rot, aber vor der Wien-Wahl durfte nichts passieren“, mutmaßte gestern ein Teilnehmer der Corona-Kommission nach der Ampel-Sitzung. St. Pölten führte in der risikoadjustierten – Anteil an Symptomatischen und Altersschnitt – Sieben-Tage-Inzidenz mit 133,4, blieb aber Orange.

Die Ages, die die Bewertungen mit der GÖG gemacht hatte, empfahl wieder einmal vor allem unzählige neue Orange-Schaltungen. Die Inzidenz in ganz Österreich stieg in den vergangenen sieben Tagen eindeutig an.

Oberösterreich mit vielen Orange-Schaltungen

Länder. Wien blieb ebenso wie Harmagor oder Innsbruck Orange.

Oberösterreichs Bezirke werden heute neu auf Orange geschalten: Linz Stadt und Land, Wels, Vöcklabruck, Gmunden und Rohrbach.

Corona-Experten aus dem Umfeld der Regierung kritisieren freilich auch die Ampel an sich: „Sie schauen nur die Daten an, die uns das Infektionsgeschehen von vor zehn Tagen zeigen und sehen nur die heutigen Hospitalisierungsraten, die aber in zwei Wochen steigen.“ Kommende Woche werden dann „Rot-Schaltungen“ erwartet ...

Diese Bezirke sind jetzt neu auf Orange:

Güssing (B)

Bruck a.d. Leitha (NÖ)

Linz-Stadt (OÖ)

Linz-Land

Wels-Stadt

Vöcklabruck

Gmunden

Rohrbauch

Innsbruck-Land (T)

Völkermarkt (K)

Neu auf Gelb:

Mattersburg (B)

Amstetten (NÖ)

Hollabrunn

Ried im Innkreis (OÖ)

Urfahr

Salzburg-Umgebung (S)

Mürzzuschlag (ST)

Von Gelb auf Grün:

Steyr-Stadt (OÖ)

Leibnitz (ST)

Murau

Hartberg-Fürstenfeld