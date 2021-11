Wegen Corona: 492 Klassen geschlossen

Unsere Jugend ist am stärksten betroffen. 19 Schulen sind geschlossen.

Wien. Die Lage ist weitaus kritischer als in der restlichen Bevölkerung: Die Altersgruppe der 5-bis 14-Jährigen, in die die meisten Schüler fallen, weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2.249 aus. So viele Schüler aus 100.000 stecken sich innerhalb von sieben Tagen an. Diese Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die Inzidenz der Gesamtbevölkerung (1.085).

Schulsperren: Die Konsequenz: 19 Schulen und 492 Klassen sind geschlossen.

PCR-Tests: Alleine am Montag und am Dienstag wurden 2.267 Schüler im Rahmen der PCR-Tests in den Schulen positiv auf Corona getestet (Wien ist da nicht mitgezählt). Das sind zwar weniger als in der Vorwoche, dafür sind auch viele Schüler im Lockdown zuhause geblieben.

Bundesländer: In Salzburg sind die meisten Schüler infiziert. Inzidenz: 3.758. In Wien die wenigstenj (1.379).