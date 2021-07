Angst vor Urlaubs-Quarantäne

Verschärfte Corona-Sorge im Sommer: Reisende schleppen vermehrt Infektionen ein.

Corona-Alarm um Urlauber. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist in Sorge: „Rund ein Drittel der Neuinfektionen ist auf Reisen zurückzuführen.“ In seinem Ministerium wird fieberhaft an der nächsten Covid-Verordnung geschrieben. Die Regeln der Testpflicht für Reiserückkehrer sollen Anfang der Woche – wohl schon heute – fertig werden.

Wie ÖSTERREICH berichtete, müssen Heimkehrer aus Spanien, Zypern und den Niederlanden künftig verpflichtend einen negativen PCR-Test bei der Einreise vorlegen. Wer keinen hat, wird gezwungen, ihn am Flughafen nachzuholen (der Gurgeltest ist gratis). Diese Regel gilt nur bei Direktflügen, ausgenommen sind Vollimmunisierte.

In Deutschland wird die Quarantäne eingeführt

Delta. Experten sagen jedoch: Das kann nur der Anfang sein. Die Maßnahmen werden sehr bald erweitert werden müssen, denn die Delta-Variante verbreitet sich immer schneller.

Verschärfung. Deutschland verkündete bereits am Wochenende, dass alle Rückkehrer aus Spanien und aus den Niederlanden bei der Ankunft zehn Tage in Quarantäne müssen. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich freitesten. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genesene.

Ein Regierungsinsider: „Deutsche Maßnahmen werden meist mit ein wenig Verzögerung auch in Österreich eingeführt.“ Auch hier könnte Urlaubern bald Quarantäne drohen. Auch die Liste der Risikoländer wird wohl bald erweitert. Die Fallzahlen in Portugal, Malta oder Frankreich steigen stark an.