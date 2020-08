Kommt jetzt eine Reisewarnung für Kroatien?

Tirols Landeshauptmann Günther Platter fordert Reisewarnung für Kroatien.

Wien. Am Donnerstag meldete Kroatien eine Rekordzahl an Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 180 Menschen infizierten sich innerhalb von 24 Stunden – der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Auch in Österreich gibt es immer mehr Fälle, die auf Kroatien-Rückkehrer zurückgehen. In OÖ gibt es 15 Infektionen, ausgelöst durch Österreicher, die in Makarska Urlaub machten. Weitere Cluster in Tirol (16 Infizierte) sind auf Heimkehrer aus Split zurückzuführen. Auch ein Anstieg in Wien wird mit Kroatienurlaubern in Verbindung gebracht.

Platter prescht vor. Mit Tirols LH Günther Platter (VP) fordert der erste Politiker in Österreich jetzt eine Reisewarnung mit der Sicherheitsstufe 6 für Kroatien. Das sei aufgrund der „derzeitigen ­Informationen diskutierenswert“, so Platter gegenüber der APA. Er gehe davon aus, dass „die Bundesregierung reagieren“ und sich „aufgrund der Aktualität mit dem Thema auseinandersetzen“ wird. 50 % aller Neuinfektionen seien laut Platter auf Balkan-Rückkehrer zurückzuführen. Tirol reagiert bereits mit einer „Aktion scharf“. An den Grenzen werden ab sofort verschärfte Kontrollen durchgeführt, das Bundesheer unterstützt mit 18 Soldaten.

Ministerium prüft. Aus dem Außenministerium heißt es gegenüber ÖSTERREICH, man beobachte die Lage in Kroatien derzeit „ganz besonders“. Momentan sei eine Reisewarnung noch nicht nötig.