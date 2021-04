Kurz: 'In nächsten 100 Tagen kann sich jeder impfen lassen'

Kanzler wendet sich mit Video-Botschaft an alle Österreicher: "Corona wird vorbei gehen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz wendet sich zu Ostern mit einer Video-Botschaft an alle Österreicherinnen und Österreicher. Kurz macht dabei Mut: „Viele von uns können das Wort Corona schon nicht mehr hören. Aber denken wir daran: Es wird vorbei gehen!“

„Die Impfung wirkt und wir schreiten gut voran“, so der Kanzler weiter. Kurz verspricht, dass in den nächsten 100 Tagen, jeder der sich impfen lassen will, zumindest die erste Dosis bekommt. Damit sei eine Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer weiter möglich.

Wendepunkt im Mai

„Die Zeit bis dahin wird aber eine sehr fordernde“, so der Kanzler weiter. „Unser Ziel muss es sein, eine Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern.“ Weil die Situation in Österreich eine sehr unterschiedliche ist, musste man im Osten auch zu härteren Maßnahmen greifen. Für den Rest des Landes ist der Kanzler zuversichtlich, „mit den bestehenden Maßnahmen auszukommen.“

Mit der Durchimpfung der älteren Menschen im Mai werde sich die Situation in den Spitälern entspannen - und dann werde man die Öffnungsschritte setzen können, die alle "sehnsüchtig erwarten", nämlich "endlich wieder Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus erleben und genießen zu können".

"Corona wird vorbeigehen", versichert der Kanzler, "dass wir im Sommer wieder alle zur Normalität zurückkehren können". Die Zeit bis dahin sei allerdings fordernd und schwer vorhersehbar. Man müsse "die Dinge hinnehmen, die wir nicht ändern können", nämlich Virusmutationen und "Impfstoffe, die nicht geliefert werden", sagt Kurz - und appelliert an alle, das Testangebot zu nützen und sich impfen zu lassen.