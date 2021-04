Anschober fordert: "Ostern auf Skype und Telefon verlegen"

Um einen erneuten Anstieg der Neuinfektionen zu verhindern, sollte auf persönliche Kontakte verzichtet werden, so Anschober.

Das dachte sich vor einem Jahr niemand: Wir feiern bereits das zweite Mal in Folge das Osterfest im Lockdown: Traditionen müssen erneut Pandemie-Maßnahmen weichen. Gesundheitsminister Anschober appelliert vor den Feiertagen an alle Österreicher, bei der Bekämpfung der Pandemie mitzuhelfen und auf persönliche Kontakte zu verzichten. „Wir alle können in dieser gefährlichsten Phase der Pandemie ein Teil der Lösung werden. Durch unser Verhalten, durch die Einhaltung der Maßnahmen, durch eine massive Verringerung unserer Kontakte, durch Mindestabstand, FFP2-Maske und Testungen. Wer dies konsequent macht, schützt sich und die ganze Gesellschaft.", so Anschober.

Konkret fordert der Gesundheitsminister 5 Punkte: