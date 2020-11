Anschober will Ausgangssperre "mehrfach verlängern"

Die gestern angekündigten Ausgangssperren werden wohl doch länger als geplant gelten - am späten Abend verkündete Anschober, die Regelung verlängern zu wollen.

Ab Dienstag, 0 Uhr geht das gesamte Land in den Lockdown, der bis zum 30. November gelten soll. Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr sind vorerst nur bis zum 12. November vorgeschrieben. Doch am späten Abend ließ Gesundheitsminister Anschober in einer ZiB Spezial-Sendung bereits die zweite Bombe platzen. Er wolle die Ausgangsbeschränkungen noch mindestens zwei mal verlängern lassen, so dass diese bis Ende November gelten, so Anschober.

Hintergrund ist, dass der Hauptausschuss des Nationalrat eine solche Maßnahme bewilligen muss und dies pro Beschluss nur für maximal zehn Tage tun darf. Anschober will jedoch dafür sorgen, dass eine Verlängerung durchgeht. "Ich werde morgen [dem Hauptausschuss] die entsprechenden Argumente vorlegen und hoffe auf eine breite Zustimmung", so der Gesundheitsminister.