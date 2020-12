Ansturm auf 1. Massen-Tests

Erste Bilanz der Massentests: reger Andrang und eine Computerpanne.

Wien. Es ist eine Mammutaufgabe: Bis zum 15. Dezember sollen möglichst viele Österreicher auf Corona getestet werden. Gestern fiel der Startschuss für die Massentests in Wien, Tirol und Vorarlberg. ÖSTERREICH-Reporter machten an allen Locations in Wien (hier wird bis 13. Dezember geprüft) den Selbsttest.

Vor der Marx-Halle, Messe Wien und der Stadthalle waren zunächst – etwa um 8.00 Uhr – lange Warteschlangen. Schon nach wenigen Minuten lösten sie sich auf. Spätestens 45 Minuten danach waren die Reporter mit ihrem negativen Ergebnis wieder draußen (siehe unten). Fazit: „Gut organisiert.“

PC-Panne verzögerte das Auszählen der Tests

Panne. Der Andrang war in allen Bundesländern stark. Wohl auch deswegen kam es zu einer Computer-Panne. In Innsbruck setzte das IT-System schon nach etwa einer Stunde aus. Wien folgte kurz darauf. Bis Redaktionsschluss gab es die Bilanz bis 13 Uhr:

Wien. Hier ließen sich bis Mittag insgesamt 13.300 Menschen testen. 58 waren davon positiv, das sind 0,44 Prozent.

Tirol. Zu Mittag waren von 6.000 Tests 24 Personen infiziert. Die Betroffenen müssen zusätzlich einen PCR-Test machen.

Vorarlberg. Hier liefen die Computer perfekt, das Ländle hat ein eigenes System. Bilanz am späten Nachmittag: 42.325 negative und 163 positive Tests.

Bisher haben sich 160.000 Österreicher für die Tests angemeldet. Eigentlich hoffen die Behörden auf mehrere Millionen Teilnehmer.