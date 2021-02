Ansturm auf Friseure: Corona-Tests und strenge Regeln

Für 9.018 Friseure geht's jetzt los: Nach wochenlangem Stillstand atmet die Branche auf und startet wieder durch.

Montag wird aufgesperrt. Ein „Wohnzimmertest" reicht allerdings nicht aus für ­einen Friseurbesuch.Körpernahe Dienstleistungen dürfen nur bei Vorlage eines negativen PCR- oder Antigen-Testergebnisses in Anspruch genommen werden", so die neue Verordnung. Und: „Der Test (Zeitpunkt der Probennahme) darf nicht älter als 48 Stunden sein."Erst zum Corona-Test, dann zum Friseur – so geht in Zukunft Haareschneiden.