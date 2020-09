Atemnot während Online-Kurs: Uni-Professorin stirbt an Coronavirus

Während eines Online-Kurses via Zoom schnappte Paola de Simone plötzlich nach Luft - ihre Studenten versuchten noch, einen Krankenwagen zu schicken.

Buenos Aires - Paola de Simone, 46, Professorin für Regierung und internationale Beziehungen an der Universidad Argentina de la Empresa in Buenos Aires hielt für ihre Studenten gerade einen Online-Kurs via Zoom ab, als sie plötzlich keine Luft mehr bekam. Ein Student fragte Berichten zufolge noch nach ihrer Adresse, um einen Krankenwagen zur rufen, doch die Professorin keuchte nur "Ich kann nicht" und unterbrach die Verbindung.

Am Tag darauf verstarb sie am Coronavirus, teilte nun die Universität via Twitter mit. De Simone klagte bereits seit mehreren Wochen über typische Corona-Symptome wie Husten und Atemnot, doch sie unterrichtete trotzdem online weiter. Argentinien hat nach Angaben der Johns Hopkins University die zehnthäufigsten bestätigten Fälle von COVID-19 weltweit. Mehr als 450.000 Fälle wurden bestätigt und mehr als 9.400 sind an den Folgen des Coronavirus gestorben.