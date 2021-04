Die Gastro darf am 19. Mai wieder öffnen. Dabei werden Eintrittstests erforderlich sein.

Mit Ausnahme Vorarlbergs sind die Restaurants in Österreich seit dem 2. November geschlossen.



Am 19. Mai darf die Gastro nun endlich wieder aufsperren. Auf diesen Termin - das ist der Mittwoch vor Pfingsten - einigten sich Kurz und Kogler mit der Öffnungskommission in einer Vorab-Sitzung.



