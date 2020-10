Auch zweiter Corona-Test von Kurz negativ

Am Montag war bekannt geworden, dass einer seiner engsten Vertrauten im Kabinett mit dem Virus infiziert ist.

Wien. Auch der zweite Coronatest von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) innerhalb von zwei Tagen hat am Dienstagabend ein negatives Ergebnis gebracht, erfuhr die APA aus dem Kanzleramt. Kurz hatte sich sicherheitshalber ein weiteres Mal testen lassen. Am Montag war bekannt geworden, dass einer seiner engsten Vertrauten im Kabinett mit dem Virus infiziert ist. Der Ministerrat am morgigen Mittwoch findet zur Sicherheit virtuell statt.