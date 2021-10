Aufruf: Corona-Infizierter in Villacher Kinderbetreuung

Infektiöse Person bei Kinderfreizeiteinrichtung ''Lollipop'' im Einkaufszentrum Atrio.

Villach. Die Gesundheitsbehörde Villach ruft Gäste der Kinderfreizeiteinrichtung "Lollipop" im Einkaufszentrum Atrio auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Am 2. Oktober war von 10.00 bis 13.00 Uhr eine coronapositive Person in der Einrichtung, in dieser Zeit waren bis zu 80 Kinder und Eltern im "Lollipop". Bei Symptomen sollte man keinesfalls selbst zu einer Teststation gehen, sondern die Hotline 1450 kontaktieren, teilte der Landespressedienst am Donnerstag mit.