Bald 2.000 neue Fälle am Tag

Rasanter Anstieg der Fälle: Am Vortag infizierten sich um 619 Menschen weniger.

Wien. Es gibt kein Halten mehr: Gestern infizierten sich 1.848 Menschen mit Corona. So viele gab es zuletzt vor genau vier Monaten.

Vierte Welle

Die vierte Welle, die uns wohl bald neue Maßnahmen bescheren wird (siehe rechts oben), ist viel stärker als die Herbst-Welle 2020. Direkt damit verbunden ist auch die Zunahme der Covid-Patienten in den Spitälern. Gestern waren es bereits 545 (35 mehr als am Vortag).

Spitalspatienten: Zahl in einer Woche verdoppelt

Anstieg. Besorgniserregend: Auf den Intensivstationen wuchs die Zahl in einem Tag von 142 um 12 an (plus 8,5 %). Die Zahlen haben sich in zwei Wochen verdoppelt!

Impfen wirkt.

Höhere Inzidenz für Ungeimpfte

Eine neue Auswertung der AGES zeigt, wie gut die Impfung wirkt. Bei unter 18-Jährigen liegt die Inzidenz bei Ungeimpften 16 Mal höher als bei Geimpften, bei den 18- bis 59-Jährigen sind es sechs Mal mehr Menschen, die sich anstecken, wenn sie nicht geimpft sind.