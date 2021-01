Das Tragen von gewöhnlichen Masken im Nahverkehr und in den Supermärkten ist nicht mehr gestattet.

Ab Montag kommender Woche soll in Bayern eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Geschäften gelten. Laut Ministerpräsident Söder sind gewöhnliche Masken dann nicht mehr gestattet im ÖPNV und in Geschäften. FFP2-Masken sind aus Sicht des Infektionsschutzes sicherer als andere Masken.

Details folgen in Kürze.